На Юге украинские воины устроили российским штурмовикам "FPV-субботник"
На Юге Украины бойцы 8-го отряда зафиксировали активность живой силы врага, а также замаскированные укрытия и минометный расчет оккупантов. Вражеские цели уничтожили дронами
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Защитники установили точные координаты размещения окупантов и устроили захватчикам "FPV-субботник".
"Операция "Ликвидация". В результате боевой работы пограничников: разбиты укрытия, уничтожена минометная позиция и ликвидированы захватчики", — говорится в сообщении.
Напомним, бригада "Месть" показала, как уничтожила российскую пехоту и бронетехнику под Купянском.
Бригада "Месть" уничтожила российскую пехоту и бронетехнику под КупянскомВсе новости »
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