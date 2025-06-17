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17 июня 2025, 05:40

На Юге украинские воины устроили российским штурмовикам "FPV-субботник"

17 июня 2025, 05:40
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фото: ГПСУ
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На Юге Украины бойцы 8-го отряда зафиксировали активность живой силы врага, а также замаскированные укрытия и минометный расчет оккупантов. Вражеские цели уничтожили дронами

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Защитники установили точные координаты размещения окупантов и устроили захватчикам "FPV-субботник".

"Операция "Ликвидация". В результате боевой работы пограничников: разбиты укрытия, уничтожена минометная позиция и ликвидированы захватчики", — говорится в сообщении.

Напомним, бригада "Месть" показала, как уничтожила российскую пехоту и бронетехнику под Купянском.

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