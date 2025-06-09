Український військовополонений після обміну продемонстрував наслідки катувань у російському полоні

На його тілі помітно випалений напис: "Слава росії". Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал "Україна про Головне".

Жорстокість російського полону. Фото: https://t.me/c/1447489796/54611

Свідчення бійця стали черговим підтвердженням жорстоких методів, які застосовують російські військові до полонених українців.

Окрім фізичних знущань, моральний тиск був надзвичайно сильним. Російські тюремники намагалися зламати його волю та змусити відмовитися від патріотичних переконань.

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Представники правозахисних організацій закликають не замовчувати такі злочини. Вони переконані: світ має знати правду про умови утримання українських військовополонених та застосування тортур.

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