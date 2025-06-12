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Україна та РФ провели черговий обмін полонених. Серед визволених воїнів є ті, що вважались зниклими безвісти

Про це повідомив президент України, передає RegioNews.

12 червня відбувся другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів. Україна повернула воїнів національної гвардії, прикордонної служби та інших захисників.

"Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні", - написав Володимир Зеленський.

Також у Координаційному штабі розповіли, що серед визволених воїнів є ті, кого вважали безвісти зниклими. Зокрема, це захисники Маріуполя, які були в полоні понад три роки. Додому повернули захисників Донецького, Херсонського, Харківського, Запорізького та Луганського напрямків.

Нагадаємо, попередній етап обміну важкопоранених полонених відбувся 10 червня. У мережі згодом з'являлись відео, де захисники вперше дзвонили рідним. Один з військових одразу подзвонив мамі, щоб сказати їй, що він живий.