60-річна Ассія Ахат натякнула на весілля в соцмережах - фото
Артистка позує у ніжному рожевому вбранні на фоні моря, натякаючи на весільну тематику
На церемонію одруження натякнула зірка в Instagram, передає RegioNews.
Вона постала у вбранні ніжного рожевого кольору, що нагадує цукрову вату. Такий образ артистки викликав у підписників припущення про можливу весільну тематику.
На нових фото Ассія позує на фоні мальовничого узбережжя. Локація створює особливу атмосферу - вітерець, морський бриз і захід сонця гармонійно доповнюють загальний настрій. У руках у виконавиці - її незмінний музичний супутник, скрипка, яка давно стала символом її творчості та життя.
Під світлинами зірка залишила короткий підпис із трьох слів:
"ОКЕАН, МУЗИКА, КОХАННЯ".
Ці слова підкреслюють емоційний зміст фотографій та натякають на важливі для неї цінності.
Публікація Ассії Ахат поєднала природну красу, музичне мистецтво і особисті почуття. Це ще раз підтверджує, що для артистки важливі як творчість, так і внутрішній світ.
Нагадаємо, у застосунку Армія+ запустили сервіс для одруження військових поза чергою.