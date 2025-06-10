Артистка позує у ніжному рожевому вбранні на фоні моря, натякаючи на весільну тематику

На церемонію одруження натякнула зірка в Instagram, передає RegioNews.

Вона постала у вбранні ніжного рожевого кольору, що нагадує цукрову вату. Такий образ артистки викликав у підписників припущення про можливу весільну тематику.

На нових фото Ассія позує на фоні мальовничого узбережжя. Локація створює особливу атмосферу - вітерець, морський бриз і захід сонця гармонійно доповнюють загальний настрій. У руках у виконавиці - її незмінний музичний супутник, скрипка, яка давно стала символом її творчості та життя.

Під світлинами зірка залишила короткий підпис із трьох слів:

"ОКЕАН, МУЗИКА, КОХАННЯ".

Ці слова підкреслюють емоційний зміст фотографій та натякають на важливі для неї цінності.

Публікація Ассії Ахат поєднала природну красу, музичне мистецтво і особисті почуття. Це ще раз підтверджує, що для артистки важливі як творчість, так і внутрішній світ.

Нагадаємо, у застосунку Армія+ запустили сервіс для одруження військових поза чергою.