Фото: Український гідрометеорологічний центр

В Україні у ніч на 13 червня очікується найпрохолодніша ніч тижня - місцями температура опуститься до +8°С

Про це повідомляє Український гідрометеорогічний центр, передає RegioNews.

У ніч на п’ятницю, 13 червня, в Україні очікується найнижча температура за тиждень. За даними синоптиків, стовпчики термометрів опустяться місцями до +8°С. Найпрохолодніше буде в західних та північних регіонах.

Протягом дня погода залишатиметься помірно прохолодною. У центральних областях повітря прогріється до +15...+18 градусів. На півдні та сході країни буде відчутно тепліше - тут синоптики прогнозують до +20°С.

Метеорологи нагадують, що таке зниження температури у червні - явище нетипове, хоча й не рекордне. У деяких районах можливе посилення вітру, тож жителям радять уважно стежити за оновленнями прогнозів та одягатися відповідно до погодних умов.

Очікується, що вже ближче до вихідних температурні показники почнуть підвищуватися. Потепління прогнозують із початку наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що після спеки в Україну прийде відчутне похолодання.