11:57  12 червня
Це фейк: поліція спростувала нові штрафи за ПДР з 1 липня
10:09  12 червня
Податківець із Хмельниччини сяде за ґрати через ДТП, у якій постраждало три жінки
08:23  12 червня
На Львівщині 20-річний син жорстоко побив батька: чоловік у реанімації
UA | RU
UA | RU
12 червня 2025, 12:12

Найхолодніший день тижня: у п’ятницю 13 червня в Україні прогнозують різке похолодання

12 червня 2025, 12:12
Читайте также на русском языке
Фото: Український гідрометеорологічний центр
Читайте также
на русском языке

В Україні у ніч на 13 червня очікується найпрохолодніша ніч тижня - місцями температура опуститься до +8°С

Про це повідомляє Український гідрометеорогічний центр, передає RegioNews.

У ніч на п’ятницю, 13 червня, в Україні очікується найнижча температура за тиждень. За даними синоптиків, стовпчики термометрів опустяться місцями до +8°С. Найпрохолодніше буде в західних та північних регіонах.

Протягом дня погода залишатиметься помірно прохолодною. У центральних областях повітря прогріється до +15...+18 градусів. На півдні та сході країни буде відчутно тепліше - тут синоптики прогнозують до +20°С.

Метеорологи нагадують, що таке зниження температури у червні - явище нетипове, хоча й не рекордне. У деяких районах можливе посилення вітру, тож жителям радять уважно стежити за оновленнями прогнозів та одягатися відповідно до погодних умов.

Очікується, що вже ближче до вихідних температурні показники почнуть підвищуватися. Потепління прогнозують із початку наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що після спеки в Україну прийде відчутне похолодання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода прогноз Україна похолодання температура
На Херсонщині внаслідок обстрілів загинула людина, 14 поранені — фото наслідків
12 червня 2025, 11:38
Двоє вбитих, шестеро поранених на Донеччині - поліція показала моторошні кадри
12 червня 2025, 11:21
У Кривому Розі стався скандал через могилу для загиблого воїна
12 червня 2025, 11:04
Всі новини »
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
У Дніпрі звільненого з російського полону військового судитимуть за дезертирство
12 червня 2025, 12:41
На Одещині п’яний чоловік вкрав авто і поїхав додому
12 червня 2025, 12:33
Укрзалізниця запускає найдовший рейс, що з'єднає Прикарпаття та Донеччину
12 червня 2025, 12:30
У Кіровоградській області спіймали чоловіка, який намагався продати гранатомет і гранати
12 червня 2025, 12:25
На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка із незвичайним вантажем
12 червня 2025, 12:25
У Харкові під завалами підприємства знайшли четверту загиблу людину
12 червня 2025, 12:06
На Одещині поліцейські затримали двох браконьєрів: що їм загрожує
12 червня 2025, 11:59
Це фейк: поліція спростувала нові штрафи за ПДР з 1 липня
12 червня 2025, 11:57
Смертельна ДТП на Рівненщині: загинув 22-річний мотоцикліст
12 червня 2025, 11:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »