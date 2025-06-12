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12 июня 2025, 12:12

Самый холодный день недели: в пятницу 13 июня в Украине прогнозируют резкое похолодание

12 июня 2025, 12:12
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Фото: Украинский гидрометеорологический центр
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В Украине в ночь на 13 июня ожидается самая прохладная ночь недели - местами температура опустится до +8°С

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

В ночь на пятницу, 13 июня, в Украине ожидается самая низкая температура за текущую неделю. По данным синоптиков, столбики термометров опустятся местами до +8°С. Прохладнее всего будет в западных и северных регионах.

В течение дня погода будет умеренно прохладной. В центральных областях воздух прогреется до +15...+18 градусов. На юге и востоке страны будет ощутимо теплее – здесь синоптики прогнозируют до +20°С.

Метеорологи напоминают, что такое понижение температуры в июне – явление нетипичное, хотя и не рекордное. В некоторых районах возможно усиление ветра, поэтому жителям советуют внимательно следить за обновлениями прогнозов и одеваться в соответствии с погодными условиями.

Ожидается, что уже ближе к выходным температурные показатели начнут повышаться. Потепление прогнозируется с начала следующей недели.

Ранее сообщалось, что после жары в Украину придет ощутимое похолодание.

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