Фото: Украинский гидрометеорологический центр

В Украине в ночь на 13 июня ожидается самая прохладная ночь недели - местами температура опустится до +8°С

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

В ночь на пятницу, 13 июня, в Украине ожидается самая низкая температура за текущую неделю. По данным синоптиков, столбики термометров опустятся местами до +8°С. Прохладнее всего будет в западных и северных регионах.

В течение дня погода будет умеренно прохладной. В центральных областях воздух прогреется до +15...+18 градусов. На юге и востоке страны будет ощутимо теплее – здесь синоптики прогнозируют до +20°С.

Метеорологи напоминают, что такое понижение температуры в июне – явление нетипичное, хотя и не рекордное. В некоторых районах возможно усиление ветра, поэтому жителям советуют внимательно следить за обновлениями прогнозов и одеваться в соответствии с погодными условиями.

Ожидается, что уже ближе к выходным температурные показатели начнут повышаться. Потепление прогнозируется с начала следующей недели.

Ранее сообщалось, что после жары в Украину придет ощутимое похолодание.