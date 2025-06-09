На Львівщині викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон під виглядом військових

фото: ДПСУ

Оперативники 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з поліцейськими ліквідували канал незаконного переправлення осіб через кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Двоє чоловіків планували виїхати до Польщі, використовуючи підроблені документи, які засвідчували їхню належність до Збройних сил України та перебування у відпустці. За 11 тисяч доларів США організатор схеми виготовив для них фальшиві документи, що мали надати право на виїзд за межі країни під час дії воєнного стану.

Організатором схеми виявився 32-річний мешканець Золочівського району. Під час обшуків було вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи та інші речові докази, які мають значення для подальшого досудового розслідування.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Нагадаємо, у Львівській області прикордонники вилучили у водія автобуса "сувеніри" з РФ.