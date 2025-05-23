Іноземні експерти вчили українських прикордонників, як не брати хабарі

фото: ДПСУ

Управлінням запобігання та виявлення корупції Адміністрації Державної прикордонної служби України було проведено навчально-методичні збори з уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Захід відбувся за підтримки експертів Міжнародного центру з розвитку міграційної політики (ICMPD) у рамках реалізації проєкту "Підтримка Європейського Союзу у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні - Стійкість (EU4IBM - Resilience)", за участі експертів ICMPD Тетяни Данилів та Донатаса Маласкевічуса.

Основна частина заходу проходила у форматі антикорупційного світового кафе на тему: "Як ми можемо подолати корупцію на кордонах?". В ході комунікації учасники та іноземні експерти ділились досвідом та опрацьовували нові ідеї щодо антикорупційних заходів.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали прикордонника, який за 2500 доларів погодився переправити чоловіка до ЄС.