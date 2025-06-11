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11 червня 2025, 13:59

Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

11 червня 2025, 13:59
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фото: freepik.com
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Свіже повітря, сильний вітер, короткочасні дощі та сонце – такою буде завтра погода в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, 12 червня у більшості областей очікується +17…+22 градуси, на сході +20…+25 градусів, на півдні +22…+27 градусів.

Північно-західний вітер досягатиме місцями штормових поривів 15-20 метрів за секунду.

Короткочасні дощі з грозами пройдуть у північних, східних областях, на Волині, Рівненщині, найближчої ночі походять трохи по півдню та центру.

На решті території - без істотних опадів.

У Києві в четвер пройдуть місцями короткочасні дощі. У столиці передбачається завтра сильний вітер північно-західного походження, до штормових поривів 15-20 метрів за секунду. До вітру приєднається прохолодна погода - максимально впродовж дня +17…+19 градусів.

Раніше відомий синоптик дав прогноз погоди на літо 2025 року.

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