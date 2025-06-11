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11 июня 2025, 13:59

Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

11 июня 2025, 13:59
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фото: freepik.com
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Свежий воздух, сильный ветер, кратковременные дожди и солнце – такова будет завтра погода в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, 12 июня в большинстве областей ожидается +17…+22 градуса, на востоке +20…+25 градусов, на юге +22…+27 градусов.

Северо-западный ветер будет достигать местами штормовых порывов 15-20 метров в секунду.

Кратковременные дожди с грозами пройдут в северных, восточных областях, на Волыни, Ровенщине, в ближайшую ночь походят немного по югу и центру.

На остальной территории - без существенных осадков.

В Киеве в четверг пройдут местами кратковременные дожди. В столице предполагается завтра сильный ветер северо-западного происхождения до штормовых порывов 15-20 метров в секунду. К ветру присоединится прохладная погода – максимально в течение дня +17…+19 градусов.

Ранее известный синоптик дал прогноз погоды на лето 2025 года.

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