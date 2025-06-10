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Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

Эксперты отметили, что на рынке появляется все большее предложение овощей из летних теплиц. Поэтому цена на тепличные огурцы продолжает снижаться.

Теперь основные продажи огурца украинские тепличные комбинаты производят в диапазоне 30-55 гривен за килограмм. Это на 21% меньше, чем раньше. Стоимость зависит от сорта и объема партии.

"Положительным моментом для украинских производителей стал тот факт, что обвал цен пришелся именно на последние дни реализации огурца первого севооборота. Сегодня в местных тепличных комбинатах активно идет работа по зачистке теплиц, к реализации второго севооборота производители планируют приступить во второй половине лета", - отмечают аналитики комбинаты отгружают в среднем на 37% дороже, чем в начале июня 2024 года", – говорят аналитики.

Напомним, ранее сообщалось о подорожании молодого картофеля. Цена в некоторых случаях доходила до 100 гривен за килограмм. Эксперты объяснили это тем, что этот овощ люди не покупают в большом количестве.