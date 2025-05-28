Ціни на соняшник в Україні падають: що відбувається на ринку
Компанії, які встигли зробити певні запаси соняшнику, почали зменшувати ціни. Фахівці пояснили, в яких межах перебуває вартість
Про це повідомляє agronews.ua, передає RegioNews.
Протягом минулого тижня ціни попиту на соняшник змінювались в межах 200-300 гривень за тонну. Проте зниження вартості переважало.
Фахівці пояснили, що частина заводів у центральних областях повідомляли про достатню пропозицію. При цьому в південних областях пропозиції стало менше.
Водночас компанії, які вже мали запаси для роботи, або не переглядали ціни, або навіть знижували їх. Інколи в межах 25800-26200 гривень за тонну.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про подорожчання ріпака. Експерти пояснили це високим попитом, коли пропозиція обмежена.
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