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26 вересня 2026, 12:05

Сили оборони вдарили по Ільському НПЗ в РФ

26 вересня 2026, 12:05
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Фото з відкритих джерел
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У Генштабі підтвердили, що в ніч на 26 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України в Ільському Краснодарського краю рф уражено нафтопереробний завод. На території сталась пожежа

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Українські військові дронами вдарили по Ільському НПЗ в РФ. На території підприємства сталась пожежа.

У Генштабі уточнюють, що цей нафтопереробний завод має загальну потужністю переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Продукцію використовують, зокрема, для російської армії

Нагадаємо, протягом 22 вересня та в ніч на 23 вересня підрозділи Сил оборони уразили пункти управління БпЛА, склад "Рубікона" та позиції окупантів.

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