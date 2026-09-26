Сили оборони вдарили по Ільському НПЗ в РФ
У Генштабі підтвердили, що в ніч на 26 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України в Ільському Краснодарського краю рф уражено нафтопереробний завод. На території сталась пожежа
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.
Українські військові дронами вдарили по Ільському НПЗ в РФ. На території підприємства сталась пожежа.
У Генштабі уточнюють, що цей нафтопереробний завод має загальну потужністю переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Продукцію використовують, зокрема, для російської армії
Нагадаємо, протягом 22 вересня та в ніч на 23 вересня підрозділи Сил оборони уразили пункти управління БпЛА, склад "Рубікона" та позиції окупантів.
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