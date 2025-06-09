Украинский военнопленный после обмена продемонстрировал последствия пыток в российском плену

На его теле заметно выжжена надпись: "Слава россии". Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "Украина о Главном".

Жестокость российского плена. Фото: https://t.me/c/1447489796/54611

Свидетельства бойца стали очередным подтверждением жестоких методов, применяемых российскими военными к пленным украинцам.

Помимо физических издевательств моральное давление было чрезвычайно сильным. Российские тюремщики пытались сломить его свободу и заставить отказаться от патриотических убеждений.

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Представители правозащитных организаций призывают не умалчивать о таких преступлениях. Они убеждены: мир должен знать правду об условиях содержания украинских военнопленных и применении пыток.

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