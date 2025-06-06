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Українські військові вночі у відповідь на російський терор завдали ударів по російських військових об'єктах. Зокрема, вдарили по російській нафтобазі

Про це повідомляється в росЗМІ, передає RegioNews.

Вночі РФ атакувало понад 170 дронів. У Енгельсі загорілась нафтобаза. Також в російських пабліках писали про пожежу в житловому комплексі (без постраждалих).

Губернатор Саратовської області повідомляв про "загоряння на одному з промислових підприємств". При цьому за даними з супутників NASA, як повідомив телеграм канал Astra, пожежу зафіксували на нафтобазі "Комбінат Кристал".

У Міноборони РФ звітували про збиття 174 безпілотників над Брянською, Ростовською, Саратовською, Воронезькою, Калузькою, Курською, Орловською, Рязанською, Тульською, Бєлгородською, Тамбовською областями, Московським регіоном і окупованим Кримом.

Пізніше інформацію про нічну атаку безпілотниками підтвердили у Генштабі ЗСУ. За словами українських військових, ці удари були "на випередження" напередодні масованого російського обстрілу українських регіонів. За даними ЗСУ, уражено аеродром Енгельс та Дягілево, з якого вилітають стратегічні бомбардувальники, а також інші російські військові об'єкти.

Нагадаємо, вночі росіяни випустили по Україні понад 400 дронів та 40 ракет. За словами президента Зеленського, під ударами були Волинська, Львівська, Тернопільська, Київська, Сумська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.