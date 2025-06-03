Родина убитого Портнова придбала нерухомість в Дубаї на понад 82 млн грн

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Родина ексзаступника глави Адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова під час повномасштабної війни придбала чимало об’єктів нерухомості в Дубаї

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Схеми.

Нерухомість було оформлено на цивільну дружину і дочку Портнова.

У родини Портнова виявили таку нерухомість:

квартира на 69 квадратних метрів вартістю 320 тисяч доларів;

квартира на 46,5 квадратних метрів за 250 тисяч доларів;

квартиру майже на 110 квадратних метрів за понад 600 тисяч доларів;

квартира за понад 400 тисяч доларів;

апартаменти площею 90 квадратних метрів за 550 тисяч доларів;

квартира площею 34 квадратні метри за 132 тисячі доларів;

апартаменти за майже 36 тисяч доларів.

Таким чином, у власності родини Андрія Портнова під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну з’явилося дубайське майно на загальну вартість понад 2 мільйони доларів США або понад 82 мільйони гривень.

Як повідомлялось, з'явилися нові деталі вбивства Портнова в Іспанії.