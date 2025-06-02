Завтра в деяких областях очікуються грози, шквали та град

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Грози, шквали та град очікуються до кінця доби 2 червня та протягом 3 червня в низці західних і північних областей України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Укргідрометцентру.

Негода зачепить Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Вінницьку, Житомирську, Закарпатську, Київську, Чернігівську та Сумську області. У цих регіонах можливі грози, подекуди град і шквали вітру до 15–20 м/с.

На Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині 3 червня очікуються значні дощі – оголошений I (жовтий) рівень небезпеки.

На річках у Львівській та Івано-Франківській областях, які належать до басейну Дністра, через сильні дощі можливе різке підняття води — місцями на 30–130 см.

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