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02 червня 2025, 18:41

Завтра в деяких областях очікуються грози, шквали та град

02 червня 2025, 18:41
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фото: freepik.com
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Грози, шквали та град очікуються до кінця доби 2 червня та протягом 3 червня в низці західних і північних областей України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Укргідрометцентру.

Негода зачепить Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Вінницьку, Житомирську, Закарпатську, Київську, Чернігівську та Сумську області. У цих регіонах можливі грози, подекуди град і шквали вітру до 15–20 м/с.

На Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині 3 червня очікуються значні дощі – оголошений I (жовтий) рівень небезпеки.

На річках у Львівській та Івано-Франківській областях, які належать до басейну Дністра, через сильні дощі можливе різке підняття води — місцями на 30–130 см.

Раніше відомий синоптик розповів, якою буде погода влітку 2025 року.

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