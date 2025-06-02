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В Україні 2 червня – мінлива хмарність, місцями дощі та грози
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02 червня 2025, 09:39

В Україні 2 червня – мінлива хмарність, місцями дощі та грози

02 червня 2025, 09:39
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фото: з відкритих джерел
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У понеділок, 2 червня, синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Вдень опади можливі у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Одеській областях та у Криму. На решті території – без опадів.

Вітер на заході та півночі – південно-західний, 7-12 м/с, на решті території – змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вдень повітря прогріється до 23-28°. У Карпатах вночі 7-12°, вдень 18-23°.

У Києві без опадів, лише вдень по області місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 23-28°, у столиці –25-27°.

Нагадаємо, раніше відомий синоптик дав прогноз погоди на літо 2025 року.

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