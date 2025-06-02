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02 июня 2025, 18:41

Завтра в некоторых областях ожидаются грозы, шквалы и град

02 июня 2025, 18:41
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фото: freepik.com
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Грозы, шквалы и град ожидаются до конца суток 2 июня и 3 июня в ряде западных и северных областей Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Ненастье затронет Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Винницкую, Житомирскую, Закарпатскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. В этих регионах возможны грозы, местами град и шквалы ветра до 15–20 м/с.

На Волыни, Ровенщине, Винницкой и Житомирской 3 июня ожидаются значительные дожди - объявлен I (желтый) уровень опасности.

На реках во Львовской и Ивано-Франковской областях, принадлежащих бассейну Днестра, из-за сильных дождей возможно резкое поднятие воды — местами на 30–130 см.

Ранее известный синоптик рассказал, какая будет погода летом 2025 года.

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