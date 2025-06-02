Генштаб розповів про втрати РФ станом на 2 червня
Російські загарбники за минулу добу у війні проти України втратили 1140 військових. А також знищили 48 артилерійських систем, сім бойових бронемашин та два танки ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 989 тисяч солдат.
Нагадаємо, 1 червня українські спецслужби завдали ударів по російських аеродромах, де базуються основні сили стратегічної авіації ворога. Знищено понад 40 літаків.
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