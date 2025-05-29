Сили оборони вдарили по російських військах на Курщині
Пілоти бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжують нищити російських військових на Курському напрямку
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Днями українські дронарі знищили:
- позицію злету ворожих дронів;
- місце укриття пілотів;
- сім місць укриття противника;
- дві позиції артилерії;
- бліндаж, вогневу позицію;
- вантажний автомобіль і дві телекомунікаційні вежі.
"Оператори дронів РУБпАК "Прайм" влучно вражають ворожі цілі й нищать окупантів, де б вони не ховалися", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Курщині українські дронарі спалили укриття та позиції керування ворожими БпЛА.
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