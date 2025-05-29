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29 травня 2025, 05:45

Сили оборони вдарили по російських військах на Курщині

29 травня 2025, 05:45
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скріншот із відео
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Пілоти бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжують нищити російських військових на Курському напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Днями українські дронарі знищили:

  • позицію злету ворожих дронів;
  • місце укриття пілотів;
  • сім місць укриття противника;
  • дві позиції артилерії;
  • бліндаж, вогневу позицію;
  • вантажний автомобіль і дві телекомунікаційні вежі.

"Оператори дронів РУБпАК "Прайм" влучно вражають ворожі цілі й нищать окупантів, де б вони не ховалися", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Курщині українські дронарі спалили укриття та позиції керування ворожими БпЛА.

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