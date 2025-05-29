фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Цього разу на південному напрямку, завдяки точному удару FPV-дрона, прикордонники ліквідували малий ворожий плавзасіб, а також ретельно замасковану систему радіоелектронної боротьби, яка після потужного удару розлетілася вщент", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше бійці ГУР розтрощили російський вантажний потяг, що перевозив пальне на тимчасово окупованій території Запорізької області.