Завтра в Україні потепліє до +26 градусів

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У п’ятницю, 30 травня в Україні буде тепло, але подекуди пройдуть дощі, часом із грозами та градом

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, західна частина, значна частина сходу, центру та півдня опиниться завтра хоча й тимчасово, проте в сухій погоді. Можливі лише локальні дощі.

На сході очікується +23…+26 градусів, на заході +15…+19 градусів, на решті території України стовпчики термометрів коливатимуться у межах +20…+24 градусів.

У Києві 30-го травня очікується невеликий дощ, протягом дня буде близько +20 градусів.

Раніше ми писали про те, якою буде погода влітку 2025 року.