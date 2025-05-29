Завтра в Украине потеплеет до +26 градусов

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В пятницу, 30 мая, в Украине будет тепло, но местами пройдут дожди, временами с грозами и градом

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, западная часть, значительная часть востока, центра и юга окажется завтра, хотя и временно, однако в сухой погоде возможны лишь локальные дожди.

На востоке ожидается +23…+26 градусов, на западе +15…+19 градусов, на остальной территории Украины столбики термометров будут колебаться в пределах +20…+24 градусов.

В Киеве 30 мая ожидается небольшой дождь, в течение дня будет около +20 градусов.

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