Завтра в Украине потеплеет до +26 градусов
В пятницу, 30 мая, в Украине будет тепло, но местами пройдут дожди, временами с грозами и градом
Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
По ее словам, западная часть, значительная часть востока, центра и юга окажется завтра, хотя и временно, однако в сухой погоде возможны лишь локальные дожди.
На востоке ожидается +23…+26 градусов, на западе +15…+19 градусов, на остальной территории Украины столбики термометров будут колебаться в пределах +20…+24 градусов.
В Киеве 30 мая ожидается небольшой дождь, в течение дня будет около +20 градусов.
Раньше мы писали о том, какой будет погода летом 2025 года.
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