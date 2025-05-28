Синоптики попереджають: сьогодні у чотирьох областях України – сильний вітер і зливи
У середу, 28 травня, в Україні очікується погіршення погодних умов
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.
Зокрема, у Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях прогнозуються значні дощі.
У Карпатах та на Лівобережжі очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с.
Ці погодні явища відповідають І рівню небезпечності (жовтому), що вимагає підвищеної уваги та обережності.
Мешканцям і гостям регіонів рекомендується уникати відкритих місць під час сильного вітру, бути обережними поблизу дерев та ліній електропередач, а також врахувати погодні умови під час планування поїздок.
Нагадаємо, раніше відомий синоптик розповів, якою буде погода влітку 2025 року.
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