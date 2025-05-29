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29 мая 2025, 07:49

Минус 1050 окупантов - в Генштабе назвали потери россиян за сутки

29 мая 2025, 07:49
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фото: иллюстративное
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За минувшие сутки российские захватчики потеряли в Украине 1050 военных и десятки единиц разной техники.

Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, передает RegioNews.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 984940 (+1050) человек,
  • танков ‒ 10864 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22645 (+1) ед,
  • артиллерийских систем - 28386 (+31) ед,
  • РСЗО – 1397 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1171 (+0) ед,
  • самолетов – 372 (+0) ед,
  • вертолетов – 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 37999 (+81),
  • крылатые ракеты – 3265 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 50015 (+56) ед,
  • специальная техника – 3902 (+0).

Напомним, Силы обороны ударили по российским войскам в Курщине.

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