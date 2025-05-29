Минус 1050 окупантов - в Генштабе назвали потери россиян за сутки
За минувшие сутки российские захватчики потеряли в Украине 1050 военных и десятки единиц разной техники.
Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, передает RegioNews.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 984940 (+1050) человек,
- танков ‒ 10864 (+0) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22645 (+1) ед,
- артиллерийских систем - 28386 (+31) ед,
- РСЗО – 1397 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1171 (+0) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 37999 (+81),
- крылатые ракеты – 3265 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 50015 (+56) ед,
- специальная техника – 3902 (+0).
Напомним, Силы обороны ударили по российским войскам в Курщине.
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