У ВМС оцінили ймовірність ударів "Калібрами" з моря
У четвер, 29 травня, у Чорному та Азовському морях не зафіксовані російські кораблі, що здатні нести крилаті ракети "Калібр"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Водночас у Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 7 суден, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 9 суден, з них 7 рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, 28 травня, військові моряки збили 16 ворожих ударних дронів-камікадзе типу "Shahed-136".
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