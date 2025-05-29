В ВМС оценили вероятность ударов "Калибрамы" с моря
В четверг, 29 мая, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
В Средиземном море находится 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 7 судов, продолживших движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря – 9 судов, из них 7 двигались из пролива Босфор.
Напомним, 28 мая, военные моряки сбили 16 вражеских ударных дронов-камикадзе типа "Shahed-136".
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