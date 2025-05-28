Завтра в Україні очікується до +26 тепла, але подекуди зливи
У четвер, 29 травня, в Україні знову очікуються періодичні дощі. Зливи можливі на заході та півночі, а також у більшості центральних областей
Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, в західних областях протягом дня передбачається +15…+19 градусів.
Найтепліше буде у східних областях, +23…+26 градусів.
На решті території України очікується +19…+24 градуси.
У Києві завтра очікуються дощі, впродовж дня буде близько +20 градусів.
Як повідомлялось, 28 травня в Україні очікується погіршення погодних умов.
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