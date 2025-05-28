Завтра в Украине ожидается до +26 тепла, но иногда пройдут ливни

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В четверг, 29 мая, в Украине снова ожидаются периодические дожди. Ливни возможны на западе и севере, а также в большинстве центральных областей

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, в западных областях в течение дня ожидается +15…+19 градусов.

Теплее всего будет в восточных областях, +23…+26 градусов.

На остальной территории Украины ожидается +19…+24 градуса.

В Киеве завтра ожидаются дожди, в течение дня будет около 20 градусов.

Как сообщалось, 28 мая в Украине ожидается ухудшение погодных условий.