Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії станом на 28 травня
Протягом минулої доби, 27 травня, Сили оборони України знищили 1 050 російських загарбників, чотири танки, дві ББМ, 18 артсистем, 65 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 52 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 983 тисячі солдат.
Нагадаємо, в ніч на 28 травня ППО знешкодила понад 70 ворожих БпЛА, які РФ спрямувала на Україну.
Також повідомлялося, що Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М3" вартістю $45 млн.
Військові моряки знищили 16 російських "шахедів"Всі новини »
28 травня 2025, 09:00Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М3" вартістю $45 млн
28 травня 2025, 06:10ЗСУ отримали на озброєння важкий бомбер "Білий вовк"
27 травня 2025, 14:30
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
На Донеччині затримали агентів ФСБ, які наводили ракетно-бомбові удари по Костянтинівці
28 травня 2025, 12:15МРТ та КТ лише за направленням вузьких спеціалістів: нові правила від НСЗУ
28 травня 2025, 12:085 років за ґратами проведе прикордонник із Закарпаття, який незаконно переправляв чоловіків до Словаччини
28 травня 2025, 12:08На Тернопільщині 52-річна жінка може сісти на 8 років за ґрати за крадіжку смартфона
28 травня 2025, 11:59На Рівненщині судитимуть зловмисників, які виготовляли контрафактну горілку у промислових масштабах
28 травня 2025, 11:42Аналітичні центри закликають Кабмін терміново перезавантажити Митну службу
28 травня 2025, 11:39У Києві судитимуть посадовців ДСНС, які закупили дві тисячі планшетів за завищеними цінами
28 травня 2025, 11:33Пограбував сусіда: в Києві чоловік розбив вікно авто і вкрав понад 100 тис. грн
28 травня 2025, 11:23У Тернополі водій Renault збив на пішохідному переході 50-річного чоловіка
28 травня 2025, 11:11
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Всі блоги »