Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России по состоянию на 28 мая

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки, 27 мая, Силы обороны Украины уничтожили 1 050 российских захватчиков, четыре танка, две ББМ, 18 артсистем, 65 БпЛА оперативно-тактического уровня и 52 единицы автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 983 тысяч солдат.

Напомним, в ночь на 28 мая ПВО обезвредила более 70 вражеских БпЛА, которые РФ направила на Украину.

Также сообщалось, что Силы обороны уничтожили российский ЗРК Бук-М3 стоимостью $45 млн.