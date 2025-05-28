Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России по состоянию на 28 мая
За прошедшие сутки, 27 мая, Силы обороны Украины уничтожили 1 050 российских захватчиков, четыре танка, две ББМ, 18 артсистем, 65 БпЛА оперативно-тактического уровня и 52 единицы автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 983 тысяч солдат.
Напомним, в ночь на 28 мая ПВО обезвредила более 70 вражеских БпЛА, которые РФ направила на Украину.
Также сообщалось, что Силы обороны уничтожили российский ЗРК Бук-М3 стоимостью $45 млн.
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