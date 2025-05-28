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Об этом сообщает agronews.ua, передает RegioNews.

В течение прошлой недели цены спроса на подсолнечник изменялись в пределах 200-300 гривен за тонну. Однако снижение стоимости преобладало.

Специалисты объяснили, что часть заводов в центральных областях сообщали о достаточном предложении. При этом в южных областях предложения стало меньше.

В то же время компании, которые уже имели запасы для работы, либо не пересматривали цены, либо даже снижали их. Иногда в пределах 25800-26200 гривен за тонну.

Напомним, ранее сообщалось о подорожании рапса. Эксперты объяснили это высоким спросом, когда предложение ограничено.