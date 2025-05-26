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26 травня 2025, 11:15

Комбінований удар по Україні: ППО збила 9 російських крилатих ракет та майже 300 дронів

26 травня 2025, 11:15
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 26 травня армія РФ запустила по Україні 364 засоби повітряного нападу — ракети та ударні дрони. Сили ППО збили 9 крилатих ракет і знешкодили 288 ворожих БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За офіційними даними, окупанти спрямували на Україну:

  • 9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – Саратовська область);
  • 355 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, а також мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"За попередніми даними станом на 11.00 протиповітряною обороною збито усі 9 крилатих ракет Х-101, знешкоджено 288 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 233 — збито вогневими засобами ураження, 55 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки було зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 10 локаціях.

Нагадаємо, вночі на Черкащині зенітники знищили 25 російських дронів.

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