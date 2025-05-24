фото: КШППВ

Омбудсмен Дмитро Лубінець поділився зворушливим відео дзвінка українського захисника після повернення з російського полону

Про це передає RegioNews із посиланням на допис омбудсмена.

"Коли ноги торкаються рідної землі, а в слухавці – голос мами. Це не просто мить – це ціла вічність, вкладена в слова: "Мама, я живий". Військовий Дмитро був у полоні більше року, його вдома чекає маленький син. Вітаємо вдома Героя!" – підписав відео Лубінець.

На відео український захисник каже під час дзвінка: "Мамо, я живий! Скоро буду вдома".

Нагадаємо, 24 травня відбувся другий етап обміну полоненими "1000 на 1000". Додому повернулися ще 307 українських військових.

З окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше. Серед визволених – 27 захисників Маріуполя.