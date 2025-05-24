"Мама, я жив": первый звонок освобожденного из плена украинского военного
Омбудсмен Дмитрий Лубинец поделился трогательным видео звонка украинского защитника после возвращения из российского плена
Об этом передает RegioNews со ссылкой на сообщение омбудсмена.
"Когда ноги касаются родной земли, а в трубке – голос мамы. Это не просто мгновение – это целая вечность, вложенная в слова: "Мама, я жив". Военный Дмитрий был в плену больше года, его дома ждет маленький сын. Поздравляем дома Героя!", – подписал видео Лубинец.
На видео украинский защитник говорит во время звонка: "Мама, я жив! Скоро буду дома".
Напомним, 24 мая состоялся второй этап обмена пленными "1000 на 1000". Домой вернулись еще 307 украинских военных.
Из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые. Среди освобожденных – 27 защитников Мариуполя.