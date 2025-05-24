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24 мая 2025, 15:26

"Мама, я жив": первый звонок освобожденного из плена украинского военного

24 мая 2025, 15:26
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фото: КШППВ
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Омбудсмен Дмитрий Лубинец поделился трогательным видео звонка украинского защитника после возвращения из российского плена

Об этом передает RegioNews со ссылкой на сообщение омбудсмена.

"Когда ноги касаются родной земли, а в трубке – голос мамы. Это не просто мгновение – это целая вечность, вложенная в слова: "Мама, я жив". Военный Дмитрий был в плену больше года, его дома ждет маленький сын. Поздравляем дома Героя!", – подписал видео Лубинец.

На видео украинский защитник говорит во время звонка: "Мама, я жив! Скоро буду дома".

Напомним, 24 мая состоялся второй этап обмена пленными "1000 на 1000". Домой вернулись еще 307 украинских военных.

Из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые. Среди освобожденных – 27 защитников Мариуполя.

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