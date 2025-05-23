Бригада "Помста" знищила бронетехніку та гаубиці росіян на Харківщині
Воїни підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" спалили на Харківщині бронетехніку та озброєння російських окупантів
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"На Харківщині впродовж тижня прикордонники знищили 20 одиниць автомобільної техніки, три 152-мм гаубиці "Мста-Б", 152-мм гаубицю Д-20, дві гармати невстановленого типу та 6 складів пально-мастильних матеріалів", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше українські воїни завдали удару по ворожій реактивній системі залпового вогню "Солнцепьок" на Вовчанському напрямку.
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