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23 травня 2025, 03:40

Бригада "Помста" знищила бронетехніку та гаубиці росіян на Харківщині

23 травня 2025, 03:40
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фото: ДПСУ
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Воїни підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" спалили на Харківщині бронетехніку та озброєння російських окупантів

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"На Харківщині впродовж тижня прикордонники знищили 20 одиниць автомобільної техніки, три 152-мм гаубиці "Мста-Б", 152-мм гаубицю Д-20, дві гармати невстановленого типу та 6 складів пально-мастильних матеріалів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські воїни завдали удару по ворожій реактивній системі залпового вогню "Солнцепьок" на Вовчанському напрямку.

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війна прикордонники окупанти Харківська область втрати росіян підрозділ Фенікс бригада Помста
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