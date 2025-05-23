Прикордонники знищили на Сумщині російські безпілотники

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Українські прикордонники прицільно та влучно "відпрацювали" по ворожих дронах

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Минулої доби на Сумщині прикордонники знищили ворожий безпілотник типу Shahed-131/136, від влучного попадання він вибухнув у повітрі.

Окрім цього, за останні дві доби бійцям 5 прикордонного загону вдалося ліквідувати ще й 14 FPV-дронів, три з яких на оптоволокні.

Нагадаємо, днями морські піхотинці зафільмували, як приземлили російські БпЛА-розвідники ZALA та Supercam.