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23 травня 2025, 10:02

Прикордонники знищили на Сумщині російські безпілотники

23 травня 2025, 10:02
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Українські прикордонники прицільно та влучно "відпрацювали" по ворожих дронах

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Минулої доби на Сумщині прикордонники знищили ворожий безпілотник типу Shahed-131/136, від влучного попадання він вибухнув у повітрі.

Окрім цього, за останні дві доби бійцям 5 прикордонного загону вдалося ліквідувати ще й 14 FPV-дронів, три з яких на оптоволокні.

Нагадаємо, днями морські піхотинці зафільмували, як приземлили російські БпЛА-розвідники ZALA та Supercam.

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