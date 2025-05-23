На Курщині українські дронарі спалили укриття та позиції керування БпЛА росіян
На Курському напрямку оператори бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону завдали нищівних ударів по російських позиціях. Армія РФ зазнала значних втрат
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Так, днями українські дронарі уразили:
- один російський танк;
- 10 місць укриття піхоти;
- 10 штурмовиків;
- дві позиції злету і керування ворожих БпЛА;
- дві позиції ворожої артилерії;
- дві телекомунікаційні вежі;
- один склад із боєкомплектом.
"Прицільні удари й ліквідований ворог — тільки такий результат роботи підрозділу РУБпАК "Прайм", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Луганщині прикордонники завдали низку високоточних ударів по техніці, засобах зв’язку та живій силі окупаційної армії РФ.
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