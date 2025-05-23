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23 травня 2025, 13:55

На Курщині українські дронарі спалили укриття та позиції керування БпЛА росіян

23 травня 2025, 13:55
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фото: ДПСУ
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На Курському напрямку оператори бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону завдали нищівних ударів по російських позиціях. Армія РФ зазнала значних втрат

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Так, днями українські дронарі уразили:

  • один російський танк;
  • 10 місць укриття піхоти;
  • 10 штурмовиків;
  • дві позиції злету і керування ворожих БпЛА;
  • дві позиції ворожої артилерії;
  • дві телекомунікаційні вежі;
  • один склад із боєкомплектом.

"Прицільні удари й ліквідований ворог — тільки такий результат роботи підрозділу РУБпАК "Прайм", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Луганщині прикордонники завдали низку високоточних ударів по техніці, засобах зв’язку та живій силі окупаційної армії РФ.

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