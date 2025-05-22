Сухопутні війська ЗСУ збили 225 російських дронів
Протягом тижня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 225 засобів повітряної розвідки та нападу РФ
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.
Відомо, що за тиждень російська армія втратила:
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БпЛА "Shahed-131/136" — 152 од
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БпЛА "Орлан 10/30" — 3 од.;
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БпЛА "Zala" — 10 од.;
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БпЛА "Supercam" — 8 од.;
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БпЛА "Ланцет" — 11 од.;
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БпЛА "Молнія" — 37 од.
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БпЛА "Привіт-82" — 4 од.
"ППО Сухопутних військ робить значний внесок у захист повітряного простору нашої держави!", ― йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну балістичною ракетою та 128 ударними дронами. Сили ППО знешкодили 112 ворожих БпЛА.
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