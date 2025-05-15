Суд продовжив Шуфричу запобіжний захід: нардепа доставлять у лікарню під конвоєм
Сьогодні, 15 травня, Шевченківський районний суд міста Києва продовжив народному депутату Нестору Шуфричу запобіжний захід. Його триматимуть під вартою до 13 липня включно, але забезпечать лікування
Про це інформує Суспільне з посиланням на адвоката нардепа Віктора Карпенка, передає RegioNews.
Зазначається, що суд зобов'язав СІЗО забезпечити Шуфричу лікування у медичному закладі. Адвокат пояснив що нардепа доставлять в лікарню на кілька годин під конвоєм, лягати на стаціонар він не буде.
Відомо, що суд розглядав продовження запобіжного заходу 14 травня, проте не зміг визначитись із його заміною або продовженням. Сам Шуфрич заявив, що підготовче судове засідання до розгляду справи по суті, яке тривало 9 місяців, доведеться починати заново через заміну головуючого судді. Нардеп вважає це "затягуванням" процесу.
Водночас колегія суддів зазначила, що головуючого суддю замінили, оскільки попередній до 17 травня перебуває у службовому відрядженні у Польщі. Один з адвокатів Шуфрича попросив суд перенести засідання, адже він не бачить підстав для заміни головуючого судді. За його словами, повернення з відрядження можна "просто дочекатись".
Нагадаємо, до нардепа Нестора Шуфрича прийшли з обшуками вранці 15 вересня. У нього вдома виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил рф. Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід. Суд відправив його під арешт на 60 діб.
Верховна Рада на засіданні 20 вересня зняла Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.
11 жовтня Київський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу на арешт нардепа.
14 грудня 2023 року Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу.
Печерський районний суд Києва 13 березня продовжив запобіжний захід для Шуфрича ще на два місяці.