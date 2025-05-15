Суд продовжив Шуфричу запобіжний захід: нардепа доставлять у лікарню під конвоєм

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Сьогодні, 15 травня, Шевченківський районний суд міста Києва продовжив народному депутату Нестору Шуфричу запобіжний захід. Його триматимуть під вартою до 13 липня включно, але забезпечать лікування

Про це інформує Суспільне з посиланням на адвоката нардепа Віктора Карпенка, передає RegioNews.

Зазначається, що суд зобов'язав СІЗО забезпечити Шуфричу лікування у медичному закладі. Адвокат пояснив що нардепа доставлять в лікарню на кілька годин під конвоєм, лягати на стаціонар він не буде.

Відомо, що суд розглядав продовження запобіжного заходу 14 травня, проте не зміг визначитись із його заміною або продовженням. Сам Шуфрич заявив, що підготовче судове засідання до розгляду справи по суті, яке тривало 9 місяців, доведеться починати заново через заміну головуючого судді. Нардеп вважає це "затягуванням" процесу.

Водночас колегія суддів зазначила, що головуючого суддю замінили, оскільки попередній до 17 травня перебуває у службовому відрядженні у Польщі. Один з адвокатів Шуфрича попросив суд перенести засідання, адже він не бачить підстав для заміни головуючого судді. За його словами, повернення з відрядження можна "просто дочекатись".