Новый опрос показал, сколько украинцев доверяют Зеленскому

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В первой половине мая 2025 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос по доверию отдельным украинским политикам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КМИС.

Новый опрос показал, что 74% украинцев до сих пор доверяют Владимиру Зеленскому.

Кроме Зеленского единственный деятель из списка, имеющий положительный баланс доверия-недоверия – Притула. Ему доверяют 50%, не доверяют – 38% (баланс доверия-недоверия – +12%). Достаточно высокие показатели доверия (хотя и уже с отрицательным балансом) у Кличко, которому доверяют 43%, не доверяют – 47% (баланс – -4%).

Далее по показателям доверия следуют Гончаренко (27% доверяют, 41% не доверяют, баланс -14%; однако в его случае 25% не знают, кто это), Разумков (27% доверяют, 32% не доверяют, баланс -5%; в его случае также многие не знают, кто он – 34%), Порошенко (25% доверяют, 70% не доверяют, баланс –45%). Тимошенко доверяют 14%, не доверяют – 80% (баланс – -66%).

"Меньше украинцев доверяют Арестовичу (7% доверяют, 79% не доверяют, баланс -72%), Бойко (7% доверяют, 72% не доверяют, баланс -65%), Мураеву (6% доверяют, 47% не доверяют, баланс -4, 41; говорится в сообщении.

Участниками опроса стали 1010 респондентов.

Напомним, Зеленский прокомментировал переговоры РФ и Украины в Турции.