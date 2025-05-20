Снайпери ГУР показали ексклюзивні кадри ліквідації росіян
Снайпери ГУР МО України ефективно ліквідують російських загарбників на найгарячіших напрямках фронту. Окупанти зазнали втрат
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
"Блискавичні маневри, прицільний вогонь, знищені вороги ― ексклюзивні кадри бойової роботи снайперів підрозділу активних дій ГУР МО України Kraken", ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше бійці ГУР показали, як знищили техніку, артилерію та ліквідували понад 100 окупантів.
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