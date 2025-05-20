Снайперы ГУР показали эксклюзивные кадры ликвидации россиян
Снайперы ГУР МО Украины продолжают ликвидировать российских захватчиков на самых горячих направлениях фронта
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
"Молниеносные маневры, прицельный огонь, уничтоженные враги - эксклюзивные кадры боевой работы снайперов подразделения активных действий ГУР МО Украины Kraken", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее бойцы ГУР показали, как уничтожили технику, артиллерию и ликвидировали более 100 оккупантов.
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