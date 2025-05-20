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20 мая 2025, 02:40

Снайперы ГУР показали эксклюзивные кадры ликвидации россиян

20 мая 2025, 02:40
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фото: ГУР Минобороны Украины
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Снайперы ГУР МО Украины продолжают ликвидировать российских захватчиков на самых горячих направлениях фронта

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"Молниеносные маневры, прицельный огонь, уничтоженные враги - эксклюзивные кадры боевой работы снайперов подразделения активных действий ГУР МО Украины Kraken", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее бойцы ГУР показали, как уничтожили технику, артиллерию и ликвидировали более 100 оккупантов.

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