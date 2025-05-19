Пенсія з урахуванням стажу за кордоном: що змінилося

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Кабінет міністрів затвердив нові правила, які допоможуть людям враховувати періоди роботи в інших країнах при оформленні пенсії за віком

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на урядову постанову №562,передає RegioNews.

За новими правилами, якщо людина працювала за кордоном і у неї не вистачає страхового стажу для пенсії в Україні, то час роботи в іншій державі можна зарахувати до її українського страхового стажу. Це можливо, якщо між Україною та цією країною є відповідна міжнародна угода.

Щоб підтвердити цей стаж, людина має подати документи разом із заявою на пенсію. Якщо таких документів немає або вони не дають чіткої інформації, Пенсійний фонд через Міністерство закордонних справ надішле запит до відповідної країни, щоб отримати підтвердження.

Після отримання підтвердних документів цей час роботи за кордоном зарахують у страховий стаж для призначення пенсії.

Також Кабмін встановив правила для підтвердження, що інші країни не платили пенсії за періоди роботи до 1992 року, якщо людина жила в Україні, але працювала в колишніх республіках СРСР. Ці періоди теж можна зарахувати до страхового стажу.

Нагадаємо, уряд спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для ВПО, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях.

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