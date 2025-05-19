Пенсия с учетом стажа за границей: что изменилось

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Кабинет министров утвердил новые правила, которые помогут людям учитывать периоды работы в других странах при оформлении пенсии по возрасту

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на правительственное постановление №562, передает RegioNews.

По новым правилам, если человек работал за границей и у него не хватает страхового стажа для пенсии в Украине, то время работы в другом государстве можно отнести к его украинскому страховому стажу. Это возможно, если между Украиной и этой страной есть соответствующее международное соглашение.

Чтобы подтвердить этот стаж, человек должен представить документы вместе с заявлением на пенсию. Если таких документов нет или они не дают четкой информации, Пенсионный фонд через Министерство иностранных дел направит запрос в соответствующую страну, чтобы получить подтверждение.

После получения подтверждающих документов это время работы за границей зачислят в страховой стаж для назначения пенсии.

Также Кабмин установил правила для подтверждения, что другие страны не платили пенсии за периоды работы до 1992 года, если человек жил в Украине, но работал в бывших республиках СССР. Эти периоды тоже можно отнести к страховому стажу.

Напомним, правительство упростило порядок получения пенсий и страховых выплат для ВПЛ, украинцев за рубежом и на временно оккупированных территориях.

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