Фото: YouTube

Украинская и российская делегации договорились о масштабном обмене пленных. Ожидается, что его проведут в ближайшее время

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

В Турции 16 мая на переговорах представители РФ и Украины договорились о проведении обмена пленными в формате "1000 на 1000". Эту информацию уже подтверждал министр обороны и глава украинской делегации Рустем Умеров.

Теперь представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что разведка уже начала прорабатывать списки пленных для обмена. По его словам, будут делать все, чтобы каждый гражданин вернулся домой. Соответственно, разведчики продолжают работу с российской стороной.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отреагировал на переговоры украинской и российской делегаций. По его словам, был реальный шанс предпринять важные шаги, однако Путин побоялся прилететь в Турцию и встретиться лично. Украинский президент призвал российского диктатора предоставить членам делегации РФ реальные полномочия.