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16 мая 2025, 07:00

В ВМС сообщили, есть ли угроза ударов ракетами "Калибр" с моря

16 мая 2025, 07:00
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иллюстративное фото: росСМИ
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Сегодня утром, 16 мая, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на 06:00 известно, что:

  • в Черном море вражеские корабли отсутствуют;

  • в Азовском море вражеские корабли также отсутствуют;

  • в Средиземном море находятся три вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до восьми ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – семь судов, из них три продолжили движение в направлении пролива Босфор;

  • до Азовского моря – четыре судна, из них два двигались из пролива Босфор.

Напомним, в Украине появился новый тип морских беспилотников "дрононосец". Ими атакуют цели в Крыму.

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война корабли Крым ВМС Украины Черное море Калибр
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