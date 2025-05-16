В ВМС сообщили, есть ли угроза ударов ракетами "Калибр" с моря
Сегодня утром, 16 мая, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.
По состоянию на 06:00 известно, что:
-
в Черном море вражеские корабли отсутствуют;
-
в Азовском море вражеские корабли также отсутствуют;
-
в Средиземном море находятся три вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до восьми ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
-
к Черному морю – семь судов, из них три продолжили движение в направлении пролива Босфор;
-
до Азовского моря – четыре судна, из них два двигались из пролива Босфор.
Напомним, в Украине появился новый тип морских беспилотников "дрононосец". Ими атакуют цели в Крыму.