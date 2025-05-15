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15 травня 2025, 09:43

Прикордонники показали, як нищать окупантів на Харківщині

15 травня 2025, 09:43
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фото: ДПСУ
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Українські прикордонники показали результати своєї роботи під Вовчанськом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам на півночі Харківщини.

Зокрема бійці бригади "Гарт" запобігли спробам ворога закріпитися на Вовчанському напрямку.

"Противник постійно намагається облаштовувати тут свої позиції, але артилерія прикордонників руйнує їхні плани в прямому і переносному сенсі", - йдеться у повідомленні.

Під час чергової роботи артилеристів бригади "Гарт", окрім самих фортифікацій, було знешкоджено 18 окупантів. Також знищено два місця запуску БпЛА ворога.

Нагадаємо, вранці 15 травня Генштаб оновив втрати РФ у війні.

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