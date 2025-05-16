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16 мая 2025, 06:40

Бойцы ГУР показали, как ликвидировали технику, артиллерию и более 100 оккупантов

16 мая 2025, 06:40
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Подразделения активных действий ГУР МО Украины провели очередную продуктивную неделю фронтовой охоты на российских захватчиков и технику оккупантов

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"Нанесенные бойцами украинской военной разведки в ответ на атаки российских оккупационных войск потери врага составили 128 захватчиков: 33 убитыми, 95 ранеными. Еще два оккупанта взяты в плен", ― говорится в сообщении.

В списке уничтоженного и поврежденного огнем спецназовцев ГУР ― вражеские:

транспорт ― 22 шт;

минометы ― шесть шт;

артиллерийские системы ― 13 шт;

БпЛА (разведывательные и ударные) ― девять шт;

антенны связи БпЛА ― девять шт;

системы связи ― 16 шт;

средства РЭБ/РЭР/РЛС ― семь шт.

"Также разведчики прицельно били по инженерно-фортификационным сооружениям московитов - более сотни поражены и уничтожены", - добавили в ГУР.

Напомним, на Запорожском направлении спецназовцы ГУР отбили побратимов из плена оккупантов прямо на поле боя.

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