Бойцы ГУР показали, как ликвидировали технику, артиллерию и более 100 оккупантов
Подразделения активных действий ГУР МО Украины провели очередную продуктивную неделю фронтовой охоты на российских захватчиков и технику оккупантов
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
"Нанесенные бойцами украинской военной разведки в ответ на атаки российских оккупационных войск потери врага составили 128 захватчиков: 33 убитыми, 95 ранеными. Еще два оккупанта взяты в плен", ― говорится в сообщении.
В списке уничтоженного и поврежденного огнем спецназовцев ГУР ― вражеские:
транспорт ― 22 шт;
минометы ― шесть шт;
артиллерийские системы ― 13 шт;
БпЛА (разведывательные и ударные) ― девять шт;
антенны связи БпЛА ― девять шт;
системы связи ― 16 шт;
средства РЭБ/РЭР/РЛС ― семь шт.
"Также разведчики прицельно били по инженерно-фортификационным сооружениям московитов - более сотни поражены и уничтожены", - добавили в ГУР.
Напомним, на Запорожском направлении спецназовцы ГУР отбили побратимов из плена оккупантов прямо на поле боя.